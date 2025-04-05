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Власти подняли по тревоге полицию в Красноярском крае из-за ухудшения погоды

Полицейских Красноярского края подняли по тревоге из-за сильного ветра

Сотрудники полиции Красноярского края подняты по тревоге для обеспечения безопасности граждан в связи со сложной погодной ситуацией. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, полицейские проводят информирование граждан на случай эвакуации.

В МВД добавили, что в Минусинском районе отряд полиции охраняет общественный порядок на местах возгорания в микрорайоне Южный города Минусинска. Сотрудники полиции оповещают жителей о возможной эвакуации, а также сообщают о месте размещения эвакуационных автобусов.

Сбор личного состава полиции также объявили в Шушенском районе, уточнили в краевом главке МВД. По данным МЧС региона, в Красноярском крае ураганный ветер с порывами до 33 м/с и более.

До этого Telegram-канал «Подслушано в Абакане» опубликовал фото и видео очевидцев шторма в республике Хакасия. Жителей города призвали проверить, что их окна и двери закрыты, а также призвали запастись фонариками, едой и водой.

Согласно данным очевидцев, ветер снес крышу у новостройки на улице Лермонтова. Кроме того, на улице Чкалова на женщину упала ветка, к месту инцидента выдвинулись медики для оказания первой помощи.

Ранее мужчина оказался под завалами после обрушения павильона в Красноярске.

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