Украине не удастся использовать атаку своих Вооружённых сил на Курскую область России в дипломатических целях, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью «Ленте.ру».

«Та наглость и вероломство, с которым украинские неонацисты вдруг вторглись в Курскую область — это беспрецедентное, хамское вторжение, которое получит еще свою оценку», — подчеркнул сенатор.

По его мнению, проводимая Зеленским «демагогия» рассчитана просто на отвлечение украинской и международной общественности от ситуации для ВСУ на фронте.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, что Украина не намерена захватывать территорию России, но если атака на Курскую область позволит завершить украинский конфликт, то Киев этим воспользуется.

С 6 августа российские вооружённые силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за её атаки на приграничье.

Ранее украинская журналистка рассказала о запрете Зеленского говорить об отступлении.