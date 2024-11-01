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Украинская журналистка рассказала о запрете Зеленского говорить об отступлении

Журналистка Панченко: Зеленский запрещает бойцам ВСУ говорить об отступлении

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский запрещает военнослужащим Вооруженных сил страны (ВСУ) говорить об отступлении. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.

По ее словам, об этом ей рассказали украинские бойцы на фронте.

Панченко рассказала, что бойцы ВСУ смеются над такими распоряжениями, предполагая, что им придется говорить «наступлении на Киев». Журналист также призналась, что фронт ВСУ обрушен.

30 октября Зеленский заявил, что ВСУ приходится отступать на фронте из-за нехватки войск.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские власти фиксируют массовое самовольное оставление своих позиций бойцами ВСУ. Она также рассказала, что сейчас на фронте лишь 10-15% военнослужащих, в то время как большая часть вооруженных сил находится в тылу.

Тем временем на Украине в очередной раз продлили военное положение и мобилизацию — еще на 90 дней, до 7 февраля 2025 года.

Ранее Зеленский обвинил Запад в раскрытии секретной информации.

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