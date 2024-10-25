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Президент Польши пообещал не поставлять ВСУ вооружения из Южной Кореи

Президент Польши Дуда пообещал не передавать Киеву вооружения из Южной Кореи

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Kuba Stezycki/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда пообещал не передавать Киеву вооружение, закупаемое в Южной Корее. Об этом сообщила его канцелярия в соцсети Х.

«Нет обсуждаемого сценария, в котором мы передадим кому-либо оружие, которое мы купили за миллиарды злотых в последнее время», — заявил он.

Дуда также признал, что власти Украины просили его передать им корейское вооружение.

Накануне министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль допустил возможность прямых поставок оружия Украине на фоне сообщений об отправке солдат из КНДР на СВО. Он заявил, что правительство не может бездействовать перед лицом размещения солдат КНДР на территории России. По его словам, в конечном итоге это может стать угрозой безопасности Южной Кореи.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский также призывал Южную Корею пересмотреть свою позицию по помощи Киеву.

Ранее в Польше призвали к возобновлению производства кассетных боеприпасов.

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