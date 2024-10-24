Швейцарский журналист назвал саммит БРИКС в Казани успехом Путина

Шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кёппель заявил, что саммит БРИКС в Казани стал успехом для президента России Владимира Путина.

Он объяснил, что саммит показал мировой общественности, что Путин не изолирован, а БРИКС представляет население мира значительно больше, чем G7.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Трехдневный саммит БРИКС начался в Казани 22 октября. На встречу прибыли различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее лидеры стран — членов БРИКС решили пока не расширять объединение.