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Южная Корея выступила с угрозой в адрес КНДР из-за «войск в России»

Южная Корея пригрозила КНДР международным судом из-за якобы войск на Украине

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Shutterstock

Южная Корея может подать на КНДР в Международный уголовный суд (МУС) из-за якобы отправки своих войск на территорию России. Об этом заявил глава МИД Южной Кореи Чо Тхе Ель, передает издание Korea Joonang Daily.

«Чо… предупредил, что Северная Корея может столкнуться с международной уголовной ответственностью в зависимости от действий ее войск, предположительно, отправленных в Россию», — говорится в сообщении издания.

До этого шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что у Соединенных Штатов есть доказательства того, что Северная Корея направила военные силы в Россию, однако Вашингтону не ясна цель их якобы пребывания в РФ.

Глава минобороны США добавил, что Вашингтон «все еще пытается» определить цели пребывания военных в России. Остин называл «серьезным вопросом» якобы «намерение» военных КНДР отправиться на Украину.

Ранее Зеленский утверждал, что КНДР направит на Украину 12 тысяч военных.

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