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Зеленский утверждает, что КНДР направит на Украину 12 тысяч военных

Зеленский: КНДР готовит к отправке на Украину две бригады по шесть тысяч человек

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Nathan Howard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть информация о якобы подготовке двух бригад по шесть тысяч военных из КНДР, которые будут участвовать в конфликте на стороне России. Вечернее обращение Зеленского опубликовано в его Telegram-канале.

«У нас есть информация о подготовке двух подразделений из военных из Северной Кореи – может быть даже две бригады по шесть тысяч человек», — заявил Зеленский.

По его словам, такое развитие событий является вызовом для Украины, однако Киев знает, как на него ответить. Украинский лидер также призвал «партнеров» республики не скрываться от этого вызова.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. По его словам, поскольку РФ и КНДР подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развития событий весьма вероятна.

22 октября представительство КНДР при ООН опровергло информацию о возможной отправке своих военных в Россию, назвав эти слухи безосновательными. По данным дипломатов, подобные заявления призваны дискредитировать Пхеньян и подорвать отношения между двумя суверенными государствами.

Ранее в Литве вспомнили план Макрона о солдатах НАТО из-за якобы военных КНДР на Украине.

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