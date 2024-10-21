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Вучич объяснил, почему не примет участия в саммите БРИКС в Казани

Вучич заявил, что не примет участия в саммите БРИКС из-за встреч с лидерами ЕС

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не примет участия в казанском саммите БРИКС 22-24 октября, так как ранее он договорился о встречах с премьер-министром Польши Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сербского лидера, президент России Владимир Путин пригласил его на данное мероприятие, однако Сербию в ближайшие дни посетят Туск, Мицотакис и фон дер Ляйен.

«Я был честен с президентом Путиным и сказал ему: господин президент, даже если бы не было этих визитов, мне бы было очень трудно приехать из-за разных вещей, которые вы знаете, и верю — понимаете Сербию», — сказал политик.

20 октября Вучич сообщил, что впервые за 2,5 года провел телефонный разговор с Путиным. Это был их первый разговор с начала проведения специальной военной операции (СВО).

16 октября глава министерства внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Вучич не заинтересован в членстве в БРИКС.

Он уточнил, что сербские власти выступают за вступление в Евросоюз, в связи с чем Белград не может иметь две стратегические ориентации — «быть одновременно за БРИКС и ЕС».

Ранее Вучич осудил действия России на Украине.

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