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Рома Зверь подал в суд на министра культуры Тверской области из-за концерта

Лидер группы «Звери» подал в суд на министра культуры Тверской области

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Пресс-служба шоу «Вопрос ребром»

Лидер группы «Звери» Роман Билык (известный как Рома Зверь) подал в суд на министра культуры Тверской области и Комитет по физической культуре и спорту региона из-за отмены концерта в ноябре. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Артист подал иск в Арбитражный суд Тверской области.

13 ноября группа «Звери» должна была выступить в спорткомплексе «Юбилейный» в Твери, однако концерт отменили. Позднее министр культуры Тверской области Ксения Глинка заявила, что поводом стала «неоднозначная позиция артиста» относительно событий на Украине.

В иске Билыка говорится, что формулировка «неоднозначность позиции» не является юридическим обоснованием. Кроме того, артист ездил в зону проведения специальной военной операции, где выступал для российских военнослужащих.

В итоге лидер «Зверей» подал иск против Глинки и Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, в котором потребовал признать незаконным решение об отмене концерта, опровергнуть слова о «неоднозначности позиции» артиста и взыскать 100 тыс. рублей судебных расходов.

Ранее Рома Зверь рассказал о самом опасном выступлении.

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