Протестующие в Грузии подошли вплотную к парламенту в Тбилиси

Протестующие в Тбилиси на фоне проведения парламентом президентских выборов приблизились вплотную к зданию госоргана. Об этом сообщают «Известия».

«Оппозиция подошла вплотную к зданию парламента Грузии — полиция их не пропускает и стоит живой стеной», — говорится в сообщении издания.

До этого несколько сотен протестующих собрались у парламента Грузии, в здании которого 14 декабря пройдут выборы президента страны.

13 декабря президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует покидать Президентский дворец по окончании срока своих полномочий. По ее мнению, предстоящие выборы нелегитимны и являются «пародией».

В субботу президентские выборы начались в парламенте Грузии. В этот раз президентские выборы в стране пройдут по новой системе. Впервые в истории главу государства выберет не население, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов.

Ранее президент Грузии направилась «на работу» к митингующим у парламента.