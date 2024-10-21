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Украина и США обсудили возможность ударов дальнобойным оружием вглубь России

Зеленский обсудил с министром обороны США Остином возможность ударов вглубь РФ

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины  Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что обсудил с министром обороны  США  Ллойдом Остином  возможность нанесения ударов дальнобойным оружием по военным объектам вглубь территории России.

Также президент Украины обсудил с главой американского оборонного ведомства подготовку к зимнему периоду, а также возможности противовоздушной обороны страны.

Зеленский выразил благодарность Вашингтону за выделение нового пакета военной помощи Украине.

21 октября Остин заявил, что Соединенные Штаты выделят  Украине  дополнительные $400 млн на закупку вооружений и боеприпасов. 

Американская газета The Wall Street Journal писала, что «Остин прибыл в Киев в понедельник с посланием о твердой приверженности США военным усилиям Украины». При этом отмечалось, что он не будет давать Киеву разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь Российской Федерации.

При этом ирландский журналист Чей Боуз предположил, что поездка Остина связана с желанием Штатов подтолкнуть Украину к переговорам с РФ.

Ранее в США заявили об отсутствии перспектив победы Украины.

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