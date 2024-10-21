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Слова Трампа об ударе по Москве объяснили

Рогов счел заявление Трампа об ударе по Москве пиар-ходом для аудитории США

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Jonathan Ernst/Reuters

Слова кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа об угрозе нанести удар по центру Москвы является пиар-ходом, рассчитанным на внутреннюю публику. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, слова которого передает РИА Новости.

«Это заявление — не более чем пиар-ход, рассчитанный на внутриамериканское потребление, чтобы показать, кто более «крут и дерзок» в разговоре с российским лидером», — сказал Рогов.

21 октября The Wall Street Journal писала, что Трамп якобы угрожал президенту РФ Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия «будет преследовать Украину».

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что Дональд Трамп не мог угрожать президенту РФ ударом по Москве, поскольку американский политик «шелковый» на переговорах. На соответствующие заявления бывшего президента Соединенных Штатов, по словам зампреда Совбеза России, существует лишь один ответ: «по вашему гребаному Вашингтону тоже будет нанесен удар».

Ранее в США рассказали, как Трамп может проиграть выборы ,но все равно стать президентом.

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