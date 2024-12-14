В Швейцарии сочли позором нападение украинок из Femen на памятник в Женеве

Нападение двух полуголых украинок из движения Femen с бензопилами на «сломанный стул» перед штаб-квартирой ООН в Женеве - это абсолютный позор. Об этом заявил в соцсети X официальный представитель молодежного крыла «Демократического союза центра» Энзо Малорджо.

«Ваш поступок — это <…> плевок на мир и человечество», — обратился он к участницам акции.

По словам Малорджо, искалечив символ борьбы с противопехотными минами, женщины перешли «границы подлости». Политик пояснил, что памятник олицетворяет дипломатическую борьбу и человеческое достоинство.

До этого в Москве гражданку Украины, которая запустила в небо шарики с флагом запрещенной организации, приговорили к 12 годам колонии. Украинка утверждает, что ее заставил пойти на такой шаг соотечественник: в прошлом она одалживала у него деньги, а потом он угрожал отправить ее детей в детский дом, если она не устроит «мирную акцию». Адвокат женщины назвала дело «удивительно натянутым», а доказательства обвинения «недопустимыми». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ряде городов Украины прошел митинг в поддержку демобилизации.