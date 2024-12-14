Украинские дроны сбиты над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны российской армии сбили семь украинских беспилотников над Брянской областью. Об этом в Telegram-канале пишет губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — пишет Богомаз.

Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА нет, проводятся мероприятия по поиску и ликвидации обломков. Также Богомаз поблагодарил российских зенитчиков за хорошую работу.

До этого губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что на территории нескольких муниципалитетов Краснодарского края уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Обломки одного из БПЛА упали на частный дом в станице Марьянской, повредив хозяйственные постройки и выбив окна.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.