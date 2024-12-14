Минфин США хочет продолжить охоту на российские доходы от продажи нефти

Министерство финансов Соединенных Штатов продолжит пытаться ограничивать доходы России от продажи нефти. Об этом в интервью Reuters заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Существует несколько возможностей. Мы не анонсируем санкции, но мы всегда наблюдаем за доходами от продажи нефти, и если мы сможем найти способы еще больше снизить доходы от продажи российской нефти, я думаю, это укрепит позиции Украины. Это остается в списке наших задач», — заявила Йеллен.

Она добавила, что США в качестве одной из мер ограничения российских доходов раздумывают над понижением потолка цен на нефть из России.

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что Соединенные Штаты собираются ввести санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) из-за российской собственности компании.

Он добавил, что собирается обсудить этот вопрос с американцами, но в целом он ожидал подобного решения от Европейского союза.

Ранее Путин пообещал нефтяникам работы «на 100 лет».