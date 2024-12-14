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Минфин США угрожает китайским банкам санкциями

Йеллен заявила, что США введут санкции против банков КНР за поддержку ОПК РФ

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Al Drago/Pool via Reuters

Соединенные Штаты введут санкции против китайских банков за гипотетическую поддержку оборонно-промышленного комплекса России. Об этом Reuters заявила министр финансов США Джаннет Йеллен.

«Я абсолютно не исключаю возможность введения санкций в отношении отдельного банка, если у нас будет достаточно оснований для введения санкций <...> Руководство Китая признает, что применение нами этих рестрикций будет представлять собой серьезную угрозу с весьма неблагоприятными последствиями», — заявила Йеллен.

Она добавила, что США и Китай имеют отдельный канал связи для того, чтобы обсуждать спорные вопросы вокруг взаимодействия с Россией. По словам Йеллен, зачастую этого канала связи бывает достаточно для взаимодействия.

До этого Джанет Йеллен заявила, что министерство финансов Соединенных Штатов продолжит пытаться ограничивать российские доходы от продажи нефти.

Ранее в России упростили передачу конфискованного оружия в зону СВО.

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