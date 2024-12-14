Стало известно об отношении сирийцев к россиянам после свержения Асада

Россия была и продолжит являться верным другом сирийского народа, несмотря на то, что поддерживала бывшего президента САР Башара Асада. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на опрошенных изданием сирийцев, живущих в арабской республике и за ее пределами.

«Всем известно, что Россия не участвовала в гражданской войне, а лишь ввела в Сирию войска. Россия сыграла важную роль в борьбе с ИГИЛ (организация запрещена в России), оказала сирийцам гуманитарную помощь во время землетрясений и других кризисов, предоставила стипендии сирийским студентам», — сказал спортивный тренер Юсеф.

По его словам, сирийцы считают россиян своими ближайшими друзьями.

Также мужчина заявил, что когда Российская Федерация увидела, что граждане САР «больше не хотят» Асада, РФ дала сирийцам возможность «самим решать свою судьбу».

28 ноября оппозиционные группировки начали крупное наступление на правительственные войска Сирии в западных районах провинции Алеппо. В ночь на 8 декабря была захвачена столица страны — Дамаск. Командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Асаду убежище.

Ранее в Госдуме предложили отправить семью Асада в Мариуполь.