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В Орловской области после атаки дронов загорелось топливо

Клычков: в Орловской области произошло возгорание топлива из-за атаки дронов

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Depositphotos

В ночь на 14 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили массированную атаку беспилотниками по Орловской области, в результате чего на одном из объектов инфраструктуры произошло возгорание топлива. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, также осколками сбитых беспилотников было повреждено остекление нескольких частных домов. Чиновник заявил, что в результате нападения никто не пострадал.

«Оперативные службы находятся на месте и принимают меры по ликвидации последствий вражеской атаки», — написал он.

Жители Орла сообщали о нескольких сильных взрывах в небе над городом. Оперативные службы работают на месте инцидента для ликвидации последствий атаки.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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