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Врач объяснил, действительно ли магний помогает бороться со стрессом

Врач Баёв: дефицит магния может привести тревожности и депрессии

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bodnar.photo/Shutterstock/FOTODOM

Согласно данным аналитиков, россияне массово скупают магний, пик продаж (31%) пришелся на осень, которая традиционно считается сезоном стресса и хандры из-за приближения праздников и итогов года. О том, действительно ли помогает магний в борьбе со стрессом, «Газете.Ru» рассказал Дмитрий Баёв, врач по гигиене питания, эпидемиологии, нутрициолог.

По его словам, магний играет важнейшую роль в поддержании физического и эмоционального здоровья, так как участвует в регуляции нервной системы, обмене веществ, а также улучшении настроения и борьбе с депрессией.

«Дефицит магния действительно может привести к ухудшению настроения, тревожности и депрессии. Элемент участвует в процессе синтеза серотонина – гормона счастья, который отвечает за хорошее настроение и ощущение удовлетворения. Кроме того, магний помогает снизить уровень стресса и тревожности за счет повышения энергетических возможностей нашего организма, но нужно помнить, что для его усвоения необходим витамин В6», — подтверждает врач.

По совету нутрициолога, чтобы получить достаточное количество магния и поддерживать свое эмоциональное здоровье, стоит обратить внимание на питание. Богатым источником магния являются орехи, семена, зеленые овощи, бананы, овсянка и шоколад, но только темный с содержанием какао-бобов не менее 85%. Также можно принимать добавки, содержащие магний, особенно в периоды повышенного стресса или активной мыслительной деятельности.

«Важно помнить, что магний не является панацеей от депрессии, и для полноценной борьбы со стрессом нужно обращаться к специалистам», — отметил Баёв.

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