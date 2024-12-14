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Трамп потребовал сбивать загадочные дроны в небе над США

Трамп призвал сбивать загадочные беспилотники, замеченные над территорией США

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Brandon Bell/Pool/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать таинственные беспилотники, которые наблюдают американцы. Об этом республиканец написал в своей соцсети Truth Social.

Он признал, что «загадочные дроны» появляются над всей страной. Трамп отметил, что такое вряд ли может происходить без ведома правительства.

«Известите общественность сейчас же. Иначе — сбивайте их», — резюмировал избранный президент США.

До этого над Нью-Йорком появились неизвестные дроны, которые заметили многие жители города 12 декабря. Несмотря на массовые сообщения граждан о БПЛА государственным учреждениям, выявить место их запуска не удалось, а на следующий день беспилотники над американской столицей появляться перестали.

Вечером 13 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что министерство внутренней безопасности и ФБР занимаются вопросом дронов над Нью-Джерси и «серьезно» относятся к этой проблеме.

Ранее в США призвали ввести режим чрезвычайного положения из-за неопознанных дронов.

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