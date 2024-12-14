В Британии объяснили замену командующего ВСУ на Донецком направлении

Замена командующего группировкой войск «Донецк» ВСУ Александра Луценко на Александра Тарнавского связана с успехами российских войск в Донбассе. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины.

«Украинские войска под командованием Луценко не смогли остановить масштабное наступление России, в результате которого всего за последний месяц была захвачена территория размером примерно с половину Лондона», — пишет газета.

Первой об увольнении Луценко сообщила народный депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Луценко участвует в боевых действиях на востоке страны с 2014 года.

Также «Страна.ua» сообщила, что командование Вооруженных сил Украины приняло решение сменить командира ОТГ «Донецк» после прорыва российских войск на Покровском (Красноармейском) и Кураховском направлениях в ДНР.

Известно, что Тарнавский руководил контрнаступлением украинских войск летом 2023 года на южном участке фронта. Достичь поставленных целей ВСУ тогда не смогли.

Ранее Forbes заявил о возможном прорыве ВС РФ на юге Покровска.