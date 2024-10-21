В Армении назвали главный вопрос делимитации границ с Азербайджаном

Отсутствие единой карты является главной проблемой процесса делимитации границ Армении и Азербайджана. Об этом заявил вице-премьер, председатель армянской комиссии по делимитации границ с Азербайджаном Мгер Григорян, передает ТАСС.

Григорян уточнил, что существуют карты, принятые в разные периоды времени, но единой нет. В частности, в карте Генерального штаба СССР 1976 года, которая была обязательной для обеих республик, есть юридические документы, она была составлена органом, имевшим такие полномочия.

Григорян во время брифинга также заявил, что трехсторонняя комиссия Армении, России и Азербайджана по разблокированию региональных коммуникаций не может прийти к консенсусу.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что вся черновая работа по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном была проделана в Москве. Он также указал на нежелательную деятельность миссии ЕС в Армении.

6 октября МИД Азербайджана заявил, что Баку призывает Ереван сделать выбор между процессом нормализации отношений и конфронтацией на всех уровнях. Кроме того, Азербайджан призвал Армению «проявить политическую волю и ответственность» с целью устранить оставшиеся препятствия на пути к логическому завершению процесса нормализации отношений двух стран.

Ранее глава МИД РФ Лавров оценил желание Армении провести прямые переговоры с Азербайджаном.