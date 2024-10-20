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В России сделали обращение к недругам БРИКС

Посол России в Сербии Боцан-Харченко: принцип партнерства БРИКС — залог мира

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Максим Богодвид/РИА Новости

БРИКС выступает за создание более справедливого мира, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, передает РИА Новости. По его словам, этому поспособствуют шаги, принятые участниками саммита организации в Казани, который откроется 22 октября.

«Пусть недруги знают, что в единстве государств и народов, представляющих сегодня Глобальное большинство — залог построения более честного и справедливого миропорядка, основанного на полицентричном характере международной жизни, на Уставе ООН и других универсальных правовых нормах, на взаимном уважении и партнерстве. Все эти фундаментальные принципы олицетворяет собой БРИКС», — пояснил Боцан-Харченко.

Саммит БРИКС стартует в Казани 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы БРИКС — в январе 2024 года организация расширилась на пять новых стран. При этом, как ожидается, для участия во встрече в Россию прибудут различные мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее стали известны темы первого заседания саммита БРИКС в Казани.

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