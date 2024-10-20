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Санду рассказала, за что голосовала на выборах президента Молдавии

Санду заявила, что голосовала за будущее Молдавии и эффективное государство

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Liesa Johannssen/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что на проходящих выборах главы государства проголосовала за будущее, безопасность и эффективное государство. Ее слова с одного из избирательных участков приводит РИА Новости.

«Я отдала свой голос за будущее, за безопасность, за мир. Я проголосовала за эффективное государство, которое бы работало на людей, которое бы помогало людям», — сказала Санду.

Она также подчеркнула, что продолжит следить за ходом голосования в течение дня. Глава государства также призвала граждан республики принять активное участие в выборах президента и референдуме о вступлении в Евросоюз.

Утром 20 октября в Молдавии стартовали президентские выборы. Параллельно проходит референдум о закреплении в конституции страны курса на вступление в Евросоюз. За пост молдавского президента борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

Ранее молдаван призвали пойти на выборы для спасения страны.

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