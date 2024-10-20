Молдаван призвали пойти на выборы для спасения страны

Все граждане Молдавии должны прийти сегодня, 20 октября, на избирательные участки и отдать свой голос на президентских выборах, считает вице-председатель молдавского оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер, передает ТАСС. По ее словам, это нужно сделать, чтобы остановить кризис внутри государства.

«Я проголосовала против изменений в конституцию, против ЕС, против бедности и разрухи, которую он приносит, против [президента] Майи Санду. Хочу призвать всех граждан прийти на избирательные участки и выразить свое мнение, чтобы та кризисная ситуация, которая есть в нашей стране, закончилась прямо завтра», — пояснила Таубер.

Она добавила, что за счет голосования молдаване могут «спасти страну». При этом Таубер не уточнила, какого именно кандидата поддержала в рамках выборов.

Утром 20 октября в Молдавии стартовали президентские выборы. Параллельно проходит референдум о закреплении в конституции страны курса на вступление в Евросоюз. За пост молдавского президента борются 11 кандидатов, в том числе глава государства Майя Санду, бывшие премьер-министры Василий Тарлев и Ион Кику, а также лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. При этом часть оппозиционных сил, например блок «Победа», до голосования не допустили, обвинив в подготовке госпереворота и «работе» на Россию.

Ранее Санду обвинили в политических репрессиях в Молдавии.