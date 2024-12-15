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Под Курском уничтожен украинский танк с пехотой

«РВ»: под Курском российские морпехи уничтожили танк с пехотой на борту

Российские морские пехотинцы с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ликвидировали украинский танк в Курской области. Видео с этим инцидентом было опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Согласно информации канала, бронированная боевая машина противника была «облеплена» большим количеством пехоты. Запись фиксирует момент удара дрона по цели.

12 декабря морпехи из бригады Тихоокеанского флота группировки «Север» захватили укрепрайоны украинских войск в районе на границе Курской области. На опубликованном Минобороны РФ видео запечатлен штурм административного здания в одном из населенных пунктов. Украинские военнослужащие пытались сопротивляться российским морским пехотинцам, используя автоматы и гранатометы, однако это не принесло им заметного успеха.

11 декабря стало известно, что группировка «Север» Вооруженных сил России освободила приграничные села Дарьино и Плехово в Курской области. Кроме того, российские войска нанесли удары по формированиям 12 бригад ВСУ в районах девяти населенных пунктов области.

Ранее было названо число бойцов ВСУ, взятых в плен в Курской области за все время атаки.

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