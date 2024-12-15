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В Раде поддержали выступающих против сноса памятников украинцев

Депутат Рады Бойко: все больше жителей Украины выступают против сноса памятников

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РИА Новости

На Украине растет число людей, поддерживающих тех, кто выступает против сноса памятников, переименований городов, запрета говорить на родном языке в стране. Об этом заявил депутат Верховной рады, руководитель парламентской группы партии «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко, сообщает издание «Страна.ua».

Он напомнил про ситуацию в США, когда там несколько лет назад сносили памятники первооткрывателю Америки Христофору Колумбу.

«Похожие наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить», — сказал парламентарий.

Он отметил, что «это движение» и насилие над украинцами продолжается.

«Поэтому все больше людей поддерживают нас — тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей», — добавил Бойко.

29 ноября стало известно, что в городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, демонтировали памятник русскому писателю Льву Толстому.

18 ноября сообщалось, что неизвестные оставили надпись «Пушкин вечен, а вы — нет» на постаменте памятника русскому поэту Александру Пушкину, который был снесен в Кривом Роге 15 ноября вместе с памятником-бюстом поэту Михаилу Лермонтову.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

В июле 2023 года на Украине вступил в силу закон «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимов».

Ранее в Одесской области снесли памятник Зое Космодемьянской.

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