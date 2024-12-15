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Стало известно о состоянии госпитализированных членов экипажа танкера «Волгонефть-212»

Двое членов экипажа танкера «Волгонефть-212» находятся в тяжелом состоянии

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Заместитель главного врача городской больницы Анапы Элина Григорьева рассказала о состоянии госпитализированных членов экипажа танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам медика, двое моряков находятся в тяжелом состоянии, девять – в состоянии средней степени тяжести. Все пострадавшие передвигаются самостоятельно, у них нет видимых травм. Госпитализированные находятся под постоянным наблюдением, заявила Григорьева.

«Тяжесть двух человек обусловлена длительным пребыванием в воде», — добавила она.

15 декабря в акватории Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Как рассказали представители Росморречфлота, ЧП произошло из-за шторма.

По информации МЧС РФ, в результате аварии танкер «Волгонефть-212» получил повреждения и сел на мель. Второе судно также село на мель.

Сейчас сотрудники экстренных служб пытаются эвакуировать членов экипажа «Волгонефть-239». На другом судне были 13 человек, одного из которых спасти не удалось. В городскую больницу Анапы госпитализировали 11 из них.

Ранее в Профсоюзе моряков объяснили крушение танкера «Волгонефть-212».

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