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Легенда ММА рассказал, является ли позором поражение Тайсона от блогера

Боец ММА Минаков высоко оценил форму боксера Тайсона

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Kevin Jairaj-Imagn Images/Reuters

Поражение бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона в выставочном поединке против блогера Джейка Пола не является позорным для прославленного боксера. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, бывший чемпион промоушена Bellator Виталий Минаков.

«Вообще не согласен с теми, кто считает, что Тайсон как-то опозорился в бою против Пола. Помню, когда обсуждали возвращение Федора Емельяненко, который тогда триумфально завершил карьеру, было примерно то же самое. Но я сейчас это все осознаю на себе. Когда я вроде завершил выступления, но потом проходит какое-то время, и я понимаю, что мне этого ужасно не хватает», — сказал собеседник издания.

Минаков подчеркнул, что речь идет о том, насколько боец осознает свое физическое состояние. Он пояснил, что необходимо испытывать себя. По словам Минакова, поединок Тайсона с Полом был не того уровня, на котором боксер выступал прежде. Тем не менее, этот бой посмотрели миллионы людей, и Тайсон подарил им много эмоций. Минаков считает, что, несмотря на возраст, боксер остается в хорошей физической форме.

Подобные шоу, когда встречаются люди из разных эпох, вселенных и проводят между собой поединок — очень интересный и конкурентный формат. Я бой Тайсона и Пола посмотрел, к сожалению, только в записи. Мне кажется, что Майк мог бы показать больше в этом поединке», — заключил Минаков.

Тайсон проиграл Полу единогласным решением судей, потерпев седьмое поражение в карьере. Легендарный боксер одержал 50 побед, из которых 44 — нокаутом.

Ранее Тайсон заявил, что победил, несмотря на поражение.

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