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Ротенберг хочет обратиться к правоохранителям из-за судейства в хоккее

Роман Ротенберг намерен обратиться к правоохранителям по работе судей в хоккее

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Максим Богодвид/РИА Новости

Главный тренер сборной «России 25» и петербургского хоккейного СКА Роман Ротенберг выразил готовность написать заявление в правоохранительные органы из-за судейства в хоккее. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Это же не только я об этом говорю, губернатор подал заявление в правоохранительные органы на судейство в футболе. Мы тоже можем подать заявление, почему нет? Надо, чтобы было все честно и в футболе, и в хоккее, тогда судьи будут принимать всегда честные решения», — заявил он.

Связанный со взятками скандал возник 26 ноября, когда губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

15 декабря «Россия 25» обыграла национальную команду Казахстана и выиграла Кубок Первого канала. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «СКА Арене», завершилась со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Эта победа стала для сборной России третьей на Кубке Первого канала. В стартовом матче турнира российские хоккеисты одолели сборную легионеров КХЛ со счетом 4:1, а во втором поединке в овертайме переиграли Белоруссию — 4:3.

Ранее белорусский сенатор выразил недовольство судейством в матче с Россией.

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