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Глава Чечни опроверг слухи об остановке поставок пшеницы из РФ в Сирию

Кадыров заявил, что приостановка поставок пшеницы из России в Сирию неправда

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем опроверг данные о приостановке Россией поставки пшеницы в Сирию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Что касается информации о якобы приостановке поставки пшеницы из России в Сирию, то это неправда. Искажена информация о задержании сухогрузов с коммерческим зерном, которое не имеет отношения к контракту между двумя странами», — заявил он.

По словам Кадырова, если вдруг по каким-то причинам это произойдет, то он готов обеспечить поставки пшеницы самостоятельно с помощью Фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

До этого агентство Reuters сообщило, что Россия временно остановила поставки зерна, в основном пшеницы, в Сирию из-за задержки оплаты. По данным издания, два российских сухогруза с зерном, «Михаил Ненашев» и «Альфа Гермес», направлявшиеся в Сирию, остановились на финальной части маршрута. «Ненашев» стоит на якоре между Кипром и сирийским берегом, а «Альфа Гермес» направился в порт Александрии в Египте.

Причина смены курса — нерешенный вопрос с оплатой поставок зерна. На двух этих кораблях в данный момент находятся около 60 тыс. тонн пшеницы.

Ранее один из главных покупателей российской пшеницы нарастил закупки почти в 1,5 раза.

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