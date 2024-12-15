Зачем в соцсетях подводят итоги года и почему их ненавидят

Я с уверенностью могу сказать, что традиция подводить «итоги года» была сформирована моим поколением в XXI веке. Это мы первыми начали писать, что же было хорошего в прошедшем году не просто в блокнот или бумажный дневник, а в интернет, а точнее, тогда еще в ЖЖ. Все это началось в нулевых: мы тогда открывали для себя мир, путешествовали, выходили замуж, и нам хотелось все это зафиксировать. Это был немного показушно, как и все тогда: много блеска, мишуры, а все результаты всегда хорошие.

Лично мне ужасно это нравилось. Наконец-то можно было не расстраиваться из-за оценок в полугодии, а подводить по-настоящему «взрослые итоги». Я уверена, что это такая же наша традиция, как у родителей смотреть «С легким паром…».

Шли годы… Соцсети все больше проникали в нашу жизнь, и вот все чаще мы общаемся не лично, а виртуально, с цифровыми аватарами. Мы читаем истории людей, которых не знаем и, возможно, никогда не узнаем. Иногда в комментариях мы рассказываем какие-то подробности из своей жизни, которые никогда бы не рассказали в устной беседе. И, наконец, теперь мы можем посмотреть на итоги года кого угодно.

Десяти секунд нам достаточно, чтобы охватить взглядом чьи-то результаты, а потом листать дальше и читать еще, и еще, и еще… А в конце вдруг поймать себя на том, что твоя жизнь — просто кусок унылой серой стены в подворотне.

И тут маятник качнулся в обратную сторону:

— Да вы задолбали с вашими итогами!

— Надоел этот успешный успех!

— Мои итоги – это не подводить итоги!

Внезапно у традиционного спора про оливье (с яблочком или без) вдруг появился конкурент. И это — итоги года.

Надо ли их подводить? Как правильно это делать? Что нужно или не нужно писать? Ну и главное: «Да как вы можете, когда другие люди такого написать не могут!».

Внезапно по виртуальному миру зашагали какие-то виртуальные швондеры, устанавливая свои порядки и требуя их неукоснительного выполнения. Как это часто бывает, маятник качнулся настолько сильно, что смел наивных первопроходцев, которые писали о своих результатах, чтобы поддержать других, а не чтобы похвастать.

Подготавливая этот материал, я пошла читать соцсети прицельно и внимательно и, мне кажется, поняла, что так триггерит многих.

Люди сравнивают свои и чужие итоги. И это самая большая ошибка. Чтобы что-то сравнивать, надо иметь единый знаменатель. А где тут знаменатель, когда один человек пишет: «Я выжил, и слава Богу», а другой сообщает: «Я посмотрел на китов в Териберке». Это два разных мира, но это не значит, что они не могут быть вместе.

Да, где люди отчитываются: собрали деньги на гуманитарную помощь; купили «буханку» — как-то неловко писать свои бесхитростные радости: «съездила к морю» или «вылечила зубы», но ведь из этого и состоит жизнь.

Я вижу это так: когда-то «Итоги года» были придуманы, чтобы дать другим людям надежду. Чтобы показать, что можно стремиться вот к такому: путешествия, приключения, любовь, дружба. А потом — словно какая-то Снежная Королева дыхнула — и люди стали видеть в этом не радость, а финансовое соревнование. И вот они пыжатся, соревнуются там, где победителей нет изначально.

Даже если вы целый год просто выдували стеклянные шары, то ваша жизнь не менее значима, чем итоги человека, который стал донором костного мозга. Потому что это был ваш год. И ваши итоги. И никакой швондер не может вам запретить радоваться тому, что вы делали.

А на все остальное у нас будет время в следующем году.

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