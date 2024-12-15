Германия должна признать фактическую военную победу России над Украиной и сосредоточиться на завершении конфликта. С таким заявлением выступил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла в интервью изданию Welt.

«Россия выиграла эту войну. Реальность настигла тех, кто утверждает, что хочет помочь Украине выиграть войну», – отметил он. Крупалла подчеркнул, что немецкому правительству следует осознать это и стремиться к окончанию боевых действий.

Кроме того, он раскритиковал стремление отдельных политических групп продолжать конфликт в Украине. В частности, он высказался против предложений кандидата от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца о поставках крылатых ракет Taurus, добавив, что это превратит Германию в страну, ведущую войну.

До этого депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре во время обсуждения в парламенте вопроса о передаче Украине ракет Taurus высказался против соответствующего предложения.

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