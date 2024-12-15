Мужская сборная России с мировым рекордом выиграла эстафету на ЧМ

Мужская сборная России стала первой в комбинированной эстафете на дистанции 4х100 м на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Российские пловцы Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев показали результат 3.18,68 и установили новый мировой рекорд.

На второй позиции оказались спортсмены из сборной США, который показали результат 3.19,03. Тройку сильнейших замкнули пловцы из Италии (3.19,91).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее российский пловец выиграл серебро чемпионата мира.