«Манчестер Сити» вновь проиграл

«Манчестер Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, которая состоялась на домашнем стадионе «горожан» «Этихад», завершилась поражением хозяев со счетом 1:2. Подопечные Хосепа Гвардиолы открыли счет в матче на 36-й минуте, отличился Йошко Гвардиол. «Манчестер Юнайтед» смог сравнять только за две минуты до конца основного времени матча, Бруну Фернандеш реализовал 11-метровый удар. На 90-й минуте Амад Диалло вывел «Юнайтед» вперед.

«Манчестер Сити» после этого поражения идет на пятой строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 27 очков. «Юнайтед» имеет на пять баллов меньше и идет на 12-й позиции.

Неудачная серия «горожан» продолжается: 11 декабря «Манчестер Сити» уступил итальянскому «Ювентусу» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2. Всего же коллектив до игры с «Юнайтед» одержал лишь одну победу в последних десяти встречах — над «Ноттингем Форест» в рамках Английской премьер-лиги со счетом 3:0.

В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет в АПЛ с «Астон Виллой» 21 декабря. «Манчестер Юнайтед» 22 числа примет «Борнмут» в рамках национального первенства, а раньше — 19 декабря — сразится с «Тоттенхэмом» в четвертьфинале Кубка Лиги.

Ранее Хосеп Гвардиола назвал главную проблему «Манчестер Сити».