В Южной Корее задержали двух руководителей военной разведки

Полиция Южной Кореи арестовала нынешнего и бывшего руководителей Командования военной разведки в ходе расследования по факту введения военного положения. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Специальная следственная группа полиции заявила, что задержала генерал-майора Мун Сан Хо, нынешнего командующего, и Но Сан Вона, бывшего руководителя командования», — говорится в сообщении.

По данным агентства, Муна подозревают в отправке войск в офис Национальной избирательной комиссии в Квачхоне, после того как президент Юн Сок Ёль внезапно объявил военное положение. На место армия прибыла за две минуты, из-за чего у правоохранителей появилось предположение о том, что Мун знал о намерениях президента объявить военное положение или принимал участие в его введении.

Нынешний начальник военной разведки является близким помощником бывшего министра обороны Ким Ён Хёна. По данным следствия, его подозревают в подготовке Юна к введению военного положения.

В публикации сказано, что полиция может задержать двух начальников для допроса на 48 часов. В случае, если суд не выдаст за это время официальные ордера, Муна и Но нужно будет отпустить.

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