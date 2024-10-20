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В Германии заявили, что НАТО и Украина потерпели поражение в войне с Россией

Дотком заявил, что США, НАТО и Украина уже проиграли в войне против России

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Nigel Marple/Reuters

Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что Соединенные Штаты, НАТО и Украина уже потерпели поражение в конфликте против России. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Байден тратит еще 20 миллиардов долларов на Украину. Это последний платеж. США, НАТО и Украина проиграли войну против России. Евросоюз не терпится поскорее выбраться из этой передряги. Зеленский идет на выход», — написал Дотком.

Он выразил уверенность, что политики Запада, заварившие «эту кашу», поплатятся за свои действия на следующих выборах.

8 октября газета Financial Times писала, что на Украине и у ее западных союзников меняется настроение относительно переговоров с Россией об окончании военного конфликта. Киев ведет закрытые обсуждения возможности сдачи Москве потерянных территорий в обмен на вступление в НАТО и другие гарантии безопасности.

16 октября Владимир Зеленский посетовал, что в непубличных коммуникациях с союзниками Киева от них все чаще звучит слово «переговоры» и все реже — «справедливость».

Ранее польский журналист сделал неутешительное заявление о настроениях ВСУ на фронте.

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