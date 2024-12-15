Газета **The Wall Street Journal** (WSJ) перечислила проблемы в экономике Китая.

По мнению автора публикации, в экономике Китая наблюдается переизбыток мощностей, из-за чего китайские компании снижают цены, откладывают инвестиции и сокращают сотрудников. Покупатели откладывают покупки, ожидая дальнейшего падения цен.

«Это становится порочным кругом», — отметила директор-основатель аналитического Китайского исследовательского центра Пенелопа Прайм.

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что чеснок, который был выращен в Китае, напугал американских политиков. Она нашла этот факт забавным.

По ее мнению, политикам из США не хватает здравого смысла. Мао Нин добавила, что в США все больше товаров из Китая начинают квалифицироваться как «угроза национальной безопасности». Она призвала Вашингтон отказаться от политики сдерживания роста и протекционизма.

Ранее в Белом доме признали бесполезность антироссийских санкций.