Стало известно, сколько россиян страдает от ВИЧ ежегодно

Порядка 30 тысяч людей молодого, трудоспособного возраста в России ежегодно лишаются жизни от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщил ТАСС руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИДом) «Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии» (ЦНИИ) Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Сейчас наше здравоохранение около 70 миллиардов рублей затрачивает на лечение только людей, которые инфицированы ВИЧ», — рассказал собеседник агентства.

Эксперт добавил, что соответственно, в случае, если это число будет увеличиваться, то и затраты на лечение будут расти. Покровский обратил внимание, что вторая проблема состоит в том, что Россия ежегодно теряет порядка 30 тысяч людей в год. Собеседник агентства обратил внимание, что это люди молодого возраста и трудоспособные.

Покровский среди прочего отметил, что также существует проблема неправильного или несвоевременного лечения ВИЧ. Поэтому основной задачей является предотвращать новые случаи и обеспечивать всех, кто заразился, лечением.

До этого врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, что новый препарат от ВИЧ ленакапавир сможет значительно снизить количество людей с иммунодефицитом во всех странах. Эксперт пояснила, что эффективность лечения заболевания будет уже совершенно другой, так как лекарство поможет исключить человеческий фактор и решить проблему несоблюдения режима.

Ранее в российской больнице младенца заразили ВИЧ-инфекцией.