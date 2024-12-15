Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян страдает от ВИЧ ежегодно

ЦНИИ: от ВИЧ в России в год страдает около 30 тысяч человек

close
NMK-Studio/Shutterstock/FOTODOM

Порядка 30 тысяч людей молодого, трудоспособного возраста в России ежегодно лишаются жизни от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщил ТАСС руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИДом) «Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии» (ЦНИИ) Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Сейчас наше здравоохранение около 70 миллиардов рублей затрачивает на лечение только людей, которые инфицированы ВИЧ», — рассказал собеседник агентства.

Эксперт добавил, что соответственно, в случае, если это число будет увеличиваться, то и затраты на лечение будут расти. Покровский обратил внимание, что вторая проблема состоит в том, что Россия ежегодно теряет порядка 30 тысяч людей в год. Собеседник агентства обратил внимание, что это люди молодого возраста и трудоспособные.

Покровский среди прочего отметил, что также существует проблема неправильного или несвоевременного лечения ВИЧ. Поэтому основной задачей является предотвращать новые случаи и обеспечивать всех, кто заразился, лечением.

До этого врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, что новый препарат от ВИЧ ленакапавир сможет значительно снизить количество людей с иммунодефицитом во всех странах. Эксперт пояснила, что эффективность лечения заболевания будет уже совершенно другой, так как лекарство поможет исключить человеческий фактор и решить проблему несоблюдения режима.

Ранее в российской больнице младенца заразили ВИЧ-инфекцией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами