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На Ближнем Востоке обеспокоены падением режима Асада в Сирии

WP: лидеры арабских стран опасаются волнений у себя из-за смещения Асада в Сирии

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Лидеры некоторых арабских стран опасаются волнений у себя после падения режима Башара Асада в Сирии, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Лидеры Египта, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ обеспокоены, что смещение Асада может вызвать волнения в их странах», — говорится в публикации.

Источник в дипломатических кругах заявил газете, что усиление группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ (организация признана в РФ террористической и запрещена)) в Сирии может представлять угрозу для президента Египта Фаттаха ас-Сиси. Лидеры арабских стран с осторожностью оценивают события в Сирии, пытаясь понять, можно ли сдержать нестабильность после падения власти Асада.

До этого Reuters писал, что бывший президент Сирии Башар Асад жаловался, что видит в действиях Турции попытку лишить его власти.

Политическая ситуация в Сирии обострилась в конце ноября в связи с активизацией вооруженных группировок местной оппозиции. В ночь на 8 декабря они взяли под свой контроль столицу республики — Дамаск. Тогда же командование армии страны объявило о завершении периода правления ее президента Башара Асада.

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.

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