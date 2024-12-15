На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Камчатскому краю.

По информации ведомства, эпицентр землетрясения находился в 135 км восточнее села Мильково. Уточняется, что подземные толчки ощущались в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в Елизовском районе силой до двух баллов.

Очаг залегал на глубине 123 км. Угроза цунами не объявлялась.

12 декабря землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Новой Зеландии в Тихом океане. По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 23:57 мск 11 декабря. Эпицентр находился в 936 метрах северо-восточнее города Тауранга на Северном острове и в 170 километрах к югу от острова Рауль.

Днем ранее землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 36 километрах северо-западнее города Инин (Кульджа) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Его эпицентр находился примерно в 42 километрах от казахстанской границы.

Ранее на Аляске зафиксировали серию мощных землетрясений.