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В Германии раскрыли, как Украина продает активы страны

JW: правительство Украины продает активы страны западным фондам

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украинское правительство помогает международным инвестиционным фондам выкупить основные активы страны. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt.

«Правительство Украины, по всей видимости, работает над тем, чтобы передать оставшиеся фрагменты экономики западным инвесторам», — говорится в публикации.

Как пишет Jungle Welt, украинские сырьевые компании в настоящее время находятся под угрозой из-за возможной конфискации активов. Газета уточняет, что подобные действия могут привести к падению цен на них и возможности выкупа западными фондами.

Издание отмечает, что фактическая конфискация пакетов акций приводит к резкому падению их стоимости. В результате происходит открытие потенциальным инвесторам перспективы для покупки по бросовым ценам.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден просить у зарубежных партнеров еще больше денег после того, как страна потратит выделенные «Большой семеркой» (G7) $50 миллиардов.

Ранее в Германии назвали сумму замороженных российских активов.

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