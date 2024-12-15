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Украинские чиновники в Курахово отказывали русскоязычным в гумпомощи

Администрация Курахово отказывала в гумпомощи русскоязычным жителям города

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Телеграм-канал «Заеzжий корреспондент»

Кураховская городская администрация получала указания отказывать в гуманитарной помощи тем мирным жителям, которые оставляли заявления на помощь на русском языке. Об этом РИА Новости рассказала бывшая сотрудница администрации Алина.

Собеседница добавила, что до этого работала в Кураховской городской администрации, где сотрудники занимались разными направлениями. Женщина рассказала, что в ходе активных боевых действий начальник военной администрации давал особые указания в выдаче гуманитарной помощи населению.

«Если люди писали заявление на русском языке, было указание от руководства отказывать им в помощи, ничего не выдавать», — сказала она.

13 декабря агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что российские военнослужащие заблокировали группировку Вооруженных сил Украины в районе села Успеновка, расположенного в Донецкой народной республике.

За день до этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что военнослужащие страны улучшили позиции по переднему краю в Курахово и взяли под свой контроль несколько многоэтажных домов.

Ранее водружение российского флага на здании горсовета в Курахово сняли на видео.

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