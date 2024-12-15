Психолог объяснила, кому грозит сезонный аффективный невроз зимой

Давным-давно фраза «у тебя осеннее обострение?» стала фигурой речи. Она вызывает легкую улыбку, но смешного в ней не так много. Эта фраза описывает довольно распространенное явление, которое называется «сезонный аффективный невроз». Об этом «Газете.Ru» рассказала Елена Соломеина, клинический психолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная».

«Это циклично повторяющееся снижение настроения, потеря мотивации, трудоспособности, часто возникновение неприятных вегетативных ощущений, связанные с наступлением определенного сезона. Бывает это не только осенью, весной. Весенние обострения ощущений, как правило, носят более затяжной характер», — объяснила она.

Многие люди путают САН с биполярной организацией характера. Это не одно и то же. В ситуациях биполярной организации характера триггером для смены маниакально-депрессивных фаз являются содержания ментальной сферы человека. Если мы обсуждаем САН, на ментальные состояния влияет в первую очередь наступление определенного сезона.

«Итак, зима. Что связано с ней? Конечно, в первую очередь это сокращение светового дня. В ответ на сокращение количества солнечного света и удлинение темных отрезков в организме людей начинает вырабатываться меньше серотонина-нейромедиатора, отвечающего за хорошее настроение. Мелатонина же, гормона, отвечающего за сон, вырабатывается значительно больше. В результате нарушается некое равновесие, очень тонко настроенное, нарушаются так называемые циркадные ритмы — баланс между сном, бодрствованием и режим энергоснабжения», — добавила эксперт.

Так почему одни люди попадают в зависимость от сезона, а другие нет? Среди нас есть те, у кого серотонина вырабатывается больше, а есть те, кому его не хватает. Именно люди, испытывающие недостаток серотонина, становятся жертвами САН.

Японские врачи широко используют методики, которые называются светотерапией.

«В помещениях, где человек проводит больше всего времени, освещают неожиданные, темные места. Точечные светильники ставят под кресла, за мусорные корзины, под столы. Таким образом, помещения приобретают неожиданный, но осветленный вид, что стимулирует выработку серотонина. Как вариант, можно создать альтернативное освещение», — подчеркнула она.

Помимо поддержания физической активности и правильного питания, психолог дала еще один совет — балуйте себя.

«Слушайте свои глубинные чувства и эмоции. Позвольте себе пойти у них на поводу. Разрешите себе получать удовольствия и осознавайте, что именно вас порадует. Накал этих сезонных неприятностей, как правило, сильно снижается, когда ложится снег. На улице становится светлее, мы начинаем предвкушать новогодние радости», — резюмировала психолог.

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