Стало известно, куда отправятся путешествовать россияне на новогодних каникулах

Среди россиян, которые выделили на новогоднее путешествие от 100 до 300 тысяч рублей (таких 64%), наиболее популярными оказались поездки в Африку (Марокко, ЮАР, Египет), а те, кто предпочел остаться в стране в этот период, признались, что проведут время в Москве и Санкт-Петербурге.

Это показало исследование сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

16% ответивших заложили от 300 до 500 тысяч рублей и уже запланировали поездку в страны Азии (Япония, Китай, Таиланд); по внутренним направлениям тут в топе: Алтай и Байкал (Иркутск, Листвянка). 9% туристов могут себе позволить 50-100 тысяч рублей и за эти деньги решили отправиться в Египет и в туры по городам Золотого Кольца.

Премиальный отдых интересен 8% опрошенных; он обошелся соотечественникам от 500 000 до 1 000 000 рублей. Здесь выбрали Карибские острова (Гаити, Доминикана, Ямайка и др.) и Индийский океан (Мальдивы, Сейшелы, Маврикий и др.), по внутренним направлениям вверху списка — Владивосток.

«Всего 3% участников опроса планируют потратить сумму в диапазоне от 30 до 50 тысяч рублей. Данная цифра наглядно демонстрирует, что бюджетные путешествия в праздничный период являются скорее исключением, чем правилом. В этой категории выбор ограничивается лишь внутренними направлениями, такими как Казань, Сочи и Иркутск. Однако, данные позволяют сделать вывод о том, что тщательное планирование и мониторинг предложений, позволяющие приобрести билеты по выгодным ценам и забронировать отель со скидкой, делают доступными поездки даже при ограниченном бюджете», — поделился Андрей Маслак, директор по продукту Купибилет.

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