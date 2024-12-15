Во Франции полицейские пострадали из-за фейерверков

Трое полицейских пострадали во Франции из-за фейерверков, которые двое неизвестных запустили у Елисейского дворца. Об этом сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник в полиции.

Уточняется, что один полицейский был ранен в руку фейерверком, а у двух других после громких хлопков звенит в ушах.

По данным Europe 1, один из подозреваемых был задержан, а другому удалось скрыться — в настоящее время его разыскивают. Пострадавшим полицейским была оказана медицинская помощь. В районе Елисейского дворца развернут многочисленный контингент правоохранителей.

14 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что посольство его страны в Париже получило письмо с угрозой теракта и фотографией взрывного устройства, в связи с чем французские спецслужбы провели поиски внутри здания диппредставительства.

В начале декабря сообщалось об акциях протеста во Франции против понижения тарифов на медицинские перевозки.

Ранее полиция Франции задержала подозреваемого в подготовке теракта в США.