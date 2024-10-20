Польский журналист сделал неутешительное заявление о настроениях ВСУ на фронте

У солдат ВСУ на всей линии соприкосновения царит «депрессивное настроение», которое лишь усугубляется. Об этом заявил польский журналист Марцин Вирвал в материале для Onet.

«Среди украинских солдат царит депрессивное настроение. Я там общался с солдатами, которые воюют в разных местах Донбасса. Если бы мне пришлось описать их настроение, то оно было бы довольно депрессивным. Раньше я последний раз был на Донбассе в феврале этого года. Настроение было уже не самое лучшее», — указал журналист.

По его словам, «депрессия среди украинских солдат еще больше усугубляется». В ВСУ говорят не о том, сохранят ли они занимаемые позиции, а о том, когда их потеряют, указал Вирвал.

«В Купянске уже объявлена эвакуация. Это многое говорит о том, что там происходит. Аналогичная ситуация и на стыке Донецкой и Луганской областей. Чрезвычайно важное для Украины место — Часов Яр, куда отошли украинцы после сдачи Бахмута, до сих пор обороняется, но если россияне его захватят, то дорога к важнейшим городам Донбасса — Славянску и Краматорску — станет намного легче», — сказал он.

До этого экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что российские военнослужащие получили стратегическое преимущество над украинскими солдатами в ходе военного конфликта, часть наиболее боеспособных частей ВСУ завязла на Курском направлении.

Ранее бывший советник Кучмы предрек гражданскую войну на Украине при одном условии.