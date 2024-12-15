Россиян предупредили об изменении в правилах оформления субсидий на оплату ЖКХ

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал РИА Новости, что с 25 декабря для оформления субсидии на оплату ЖКХ через «Госуслуги» потребуется электронная подпись.

По словам юриста, из-за неполного пакета документов могут приостановить рассмотрение заявки на предоставление субсидии на срок до 10 рабочих дней.

«С 25 декабря 2024 года оформление субсидий через портал «Госуслуги» потребует обязательного наличия электронной подписи (усиленной неквалифицированной или квалифицированной). Это сделано для повышения безопасности процесса и минимизации ошибок и подлогов при подаче заявлений», — отметил Бондарь.

До этого Бондарь говорил, что россияне смогут сэкономить на счетах за жилищно-коммунальные услуги, если будут внимательно изучать квитанции, правильно использовать ресурсы и знать свои права.

По его словам, в квитанциях могут быть ошибки, поэтому важно проверять их. Если есть расхождения, эксперт советует обратиться в управляющую компанию (УК) с заявлением о проверке расчетов.

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