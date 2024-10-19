Напавший на канцелярию премьера Японии мужчина отказался говорить со следствием

Задержанный полицией Японии Ацунобу Усута, который бросил «коктейль Молотова» в штаб-квартиру правящей Либерально-демократической партии, а затем попытался протаранить канцелярию премьер-министра Японии, отказывается говорить со следствием. Об этом сообщает телеканал NHK.

19 октября 49-летний мужчина подъехал к штаб-квартире ЛДП и бросил у ее входа пять или шесть бутылок с зажигательной смесью. Одна из них угодила в полицейскую машину. Затем нарушитель пытался на автомобиле прорваться на территорию резиденции премьер-министра, но транспортное средство застряло в ограждении

Мужчина задержан, в настоящее время он хранит молчание.

По данным телеканала, в автомобиле, которым управлял подозреваемый, полиция обнаружила около 10 пластиковых баков и несколько неиспользованных бутылок с зажигательной смесью.

Управление полиции Токио продолжает выяснять точный мотив и обстоятельства преступления, заверили журанлисты.

Ранее токийская биржа рухнула из-за планов нового премьера.