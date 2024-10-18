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Путин считает контрпродуктивными действия США в отношении Китая

Путин: США опоздали с попытками сдержать развитие Китая

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Сергей Бобылев/РИА Новости

США уже упустили возможность сдержать развитие Китая, и их действия могут негативно сказаться на их собственной экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран – членов БРИКС, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер провел 18 октября встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС в преддверии саммита в Казани. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Что касается взаимоотношений между Китаем и Соединенными Штатами: мы не лезем в эти вопросы», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что действия Вашингтона в отношении Пекина не приносят пользы и даже вредят экономике США. Он отметил, что США опоздали со своими попытками сдержать развитие Китая «лет на 15» и не смогут остановить его.

Президент объяснил, что Россия в своих подходах основывается на том, что Пекин является стратегическим партнером и союзником Москвы.

В августе помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что Вашингтон и Пекин могут повысить шансы на стабильность в отношениях, но риски того, что что-то пойдет не так, остаются. По словам помощника, США не собираются вступать в военный конфликт с Китаем.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны стать источником стабильности в мире.

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